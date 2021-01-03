Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ поздравил избирателей изображением Путина

По мнению депутата, новый год начался по московскому времени

По мнению депутата, новый год начался по московскому времени

Фото: trkmart.tv

Депутат Николаевского областного совета, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный разместил у себя на странице в Facebook изображение Владимира Путина, таким образом поздравив избирателей с Новым годом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост политика в Facebook.

Так, депутат в 22:55, то есть за 5 минут до наступления нового года по московскому времени, сделал сообщение в котором разместил фото президента РФ Владимира Путина во время новогоднего поздравления.

Это "приветствие" вызвало шквал критики пользователей социальной сети. Пользователи призвали Службу безопасности и сайт "Миротворец" обратить внимание на депутата.

Напомним, Максим Невенчанный - депутат Николаевского областного совета VII созыва от ОПЗЖ. Ранее был помощником депутата от БЮТ Юрия Гнаткевича (VI созыва), а также депутата от "Удара" Сергея Каплина (VII созыва).

Ранее сообщалось, что полиция проводила обыски в городском совете Николаева.