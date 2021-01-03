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03 января 2021, 12:42 20

Депутат Николаевского облсовета от ОПЗЖ поздравил избирателей изображением Путина

03 января 2021, 12:42 20
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По мнению депутата, новый год начался по московскому времени
По мнению депутата, новый год начался по московскому времени
Фото: trkmart.tv
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Депутат Николаевского областного совета, член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Максим Невенчанный разместил у себя на странице в Facebook изображение Владимира Путина, таким образом поздравив избирателей с Новым годом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пост политика в Facebook.

Так, депутат в 22:55, то есть за 5 минут до наступления нового года по московскому времени, сделал сообщение в котором разместил фото президента РФ Владимира Путина во время новогоднего поздравления.

Это "приветствие" вызвало шквал критики пользователей социальной сети. Пользователи призвали Службу безопасности и сайт "Миротворец" обратить внимание на депутата.

Напомним, Максим Невенчанный - депутат Николаевского областного совета VII созыва от ОПЗЖ. Ранее был помощником депутата от БЮТ Юрия Гнаткевича (VI созыва), а также депутата от "Удара" Сергея Каплина (VII созыва).

Ранее сообщалось, что полиция проводила обыски в городском совете Николаева.

праздник ОПЗЖ облсовет Николаев депутат
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