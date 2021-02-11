09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
11:59  11 февраля
На Донбассе боевики убили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 11:02 9

На Киевщине задержали террористов организации "ИГИЛ"

11 февраля 2021, 11:02 9
Читайте також українською мовою
Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ
Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Его лидером является боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что лидер организации в 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ", - говорится в сообщении.

По замыслу лидеров международной террористической организации, они хотели "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам временного проживания и пребывания фигурантов дела.

К материалам уголовного дела следствием также включена задокументированная переписка участников ячейки с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Напомним, ранее в Одессе изъяли 750 кг психотропа, который используют террористы ИГИЛ.

СБУ террористы уголовное дело конфликт область

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram