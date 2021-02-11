На Киевщине задержали террористов организации "ИГИЛ"

Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ

Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ

Фото: СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила ячейку международной террористической организации "Исламское государство". Его лидером является боевик, который находится в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что лидер организации в 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и подобрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами.

Участники ячейки подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками "ИГ", - говорится в сообщении.

По замыслу лидеров международной террористической организации, они хотели "отсидеться" в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Правоохранители провели 9 обысков по адресам временного проживания и пребывания фигурантов дела.

К материалам уголовного дела следствием также включена задокументированная переписка участников ячейки с боевиками "ИГ" за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Напомним, ранее в Одессе изъяли 750 кг психотропа, который используют террористы ИГИЛ.