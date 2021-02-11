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11 февраля 2021, 08:39 8

На довыборах в Раду кандидатом от "слуг" станет спортсмен Василий Вирастюк - СМИ

11 февраля 2021, 08:39 8
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Об этом решении должны объявить сегодня
Об этом решении должны объявить сегодня
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 11 февраля, во время съезда партии "Слуга народа" кандидатом в народные депутаты по 87 округу в Ивано-Франковской области утвердят спортсмена Василия Вирастюка.

Как передает RegioNews, об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

Довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского главы города Надворная Ивано-Франковской области.

Кроме того, на этом же, 87 округе от других партий будут баллотироваться от партии "За майбутнє" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

По данным издания, на 50 округе, где также состоятся перевыборы через сложение полномочий нардепом Русланом Требушкиним по-собственному желанию, сильных кандидатов в "Слуги народа" нет. Скорее всего, там будет выдвинут "технический кандидат".

Ранее сообщалось, что политическая партия "Слуга народа" перенесла съезд со среды на четверг, 11 февраля.

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