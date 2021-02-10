Нардепов хотят обязать петь гимн на каждом заседании Рады

Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента

Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента

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В Раде предложили обязать депутатов два раза петь гимн и выносить прапор на каждом заседании.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект, опубликованный на сайте парламента, пишет RegioNews.

Инициаторами изменений выступили депутаты, большинство из которых "Слуги народа" - Корниенко, Аллахвердиева, Грищук и другие.

Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента. А именно - наложение санкций на членов представительных органов местного самоуправления, исполнительных органов советов, а также должностных лиц местного самоуправления.

Напомним, что "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду.