Нардепов хотят обязать петь гимн на каждом заседании Рады
Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента
Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента
В Раде предложили обязать депутатов два раза петь гимн и выносить прапор на каждом заседании.
Об этом свидетельствует соответствующий законопроект, опубликованный на сайте парламента, пишет RegioNews.
Инициаторами изменений выступили депутаты, большинство из которых "Слуги народа" - Корниенко, Аллахвердиева, Грищук и другие.
Также предлагают ввести ответственность за нарушение нового регламента. А именно - наложение санкций на членов представительных органов местного самоуправления, исполнительных органов советов, а также должностных лиц местного самоуправления.
Напомним, что "Слуги" соберутся на очередной съезд по вопросам довыборов в Раду.
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