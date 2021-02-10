НАПК видит коррупционные риски в постановлениях правительства по закупкам в сфере оборонки

Возможно, для того, чтобы будущие проблемы города в глазах ивано-франковцев ассоциировались не только с мэром Марцинкивом и партией Тягнибока, прикарпатские «свободовцы» решили поделиться со своими оп...

Щедрый Марцинкив: почему "Свобода", выиграв выборы в Ивано-Франковске, раздает по кусочкам власть всем желающим

08 февраля 2021

Много шума от ОПЗЖ и необычная коалиция Бойченко: как прошел первый раунд схватки за власть в Мариуполе

Первые сессии новоизбранного горсовета в прифронтовом Мариуполе прошли весьма жарко, можно даже сказать скандально. Впрочем, на данный момент в одном из ключевых для стабильности государства городов Д...