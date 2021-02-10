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10 февраля 2021, 18:31 4

НАПК видит коррупционные риски в постановлениях правительства по закупкам в сфере оборонки

10 февраля 2021, 18:31 4
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Ведомство проверило ряд постановлений Кабмина и выявило такие риски
Ведомство проверило ряд постановлений Кабмина и выявило такие риски
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело антикоррупционную экспертизу проектов актов, призванных урегулировать сферу оборонных закупок, и выявило ряд коррупциогенных факторов.

Об этом пишет пресс-служба НАЗК, информирует RegioNews.

Отмечается, что ведомство проверило ряд постановлений Кабмина и выявило следующие риски:

  • установление льгот и преимуществ для отдельных производителей;
  • отсутствие исчерпывающего перечня случаев и условий, которые могут быть поводом пересмотра цены контракта;
  • ненадлежащее регулирование процедуры проведения переговоров при заключении государственного контракта с единственным исполнителем;
  • положения, которые создают условия для предвзятости при предварительной оплаты по контрактам;
  • несоответствие отдельных положений Закона Украины "Об оборонных закупках" в части регулирования поэтапных переговоров закрытой закупки;
  • отсутствие законодательно определенных требований к процедуре включения сведений о субъектах хозяйствования в Реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, а также исчерпывающих условий и оснований для принятия такого решения.

"Учитывая важность эффективной реализации этих гарантий, закрепленных Законом Украины "Об оборонных закупках", НАПК предоставило разработчику рекомендации для доработки положений проектов актов.

При проведении экспертизы НАПК получило предложения Фонда поддержки реформ в Украине и StateWatch, которые предоставили экспертную поддержку оценке положений актов", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК составило протоколы на "Батьківщину" и "Перемогу Пальчевського" за неподанные отчеты.

Кабмин Украина политика НАПК фонд

 
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