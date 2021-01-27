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27 января 2021, 16:12 8

Дела Майдана: суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении экс-министра обороны

27 января 2021, 16:12 8
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Очевидно, речь идет о Павле Лебедеве
Очевидно, речь идет о Павле Лебедеве
Фото из открытых источников
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Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны, который скрывается от органов следствия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны, который скрывается от органов следствия.

Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие, - отмечают в Офисе генпрокурора.

Согласно сообщению, разрешение о заочном досудебном расследовании предоставлено в рамках расследования уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича за организацию препятствование митингам, превышение власти, что привело к умышленным убийствам и причинению тяжких телесных повреждений.

Очевидно, речь идет об экс-министре обороны Украины Павле Лебедеве.

Напомним, 21 января по делам Майдана суд разрешил еще одно досудебное расследование - в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.

Офис генпрокурора расследование дела Майдана министр оборооны Павел Лебедев
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