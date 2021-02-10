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10 февраля 2021, 08:41 203

Отстраненного главу КСУ Тупицкого лишили права подписи и распоряжения печатью суда

10 февраля 2021, 08:41 203
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Он был вынужден передать печать заместителю главы КСУ Сергею Головатому
Он был вынужден передать печать заместителю главы КСУ Сергею Головатому
Фото: из открытых источников
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Главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому, которого ранее отстранили от работы указом президента, заблокировали подпись и лишили права распоряжения печатью КСУ.

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Украины предыдущего созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Тупицкий лишен права распоряжения печатью КС. Ему ничего не оставалось делать, как своим же распоряжением отдать печать заместителю главы КС Сергею Головатому. В противном случае всем КС грозила невыплата зарплаты", - отметил Лещенко.

Ранее сообщалось, что суд разрешил ГБР изъять в КСУ личное дело Тупицкого.

Напомним, НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.

суд зарплаты судьи КСУ Александр Тупицкий

 
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