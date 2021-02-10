Отстраненного главу КСУ Тупицкого лишили права подписи и распоряжения печатью суда
Он был вынужден передать печать заместителю главы КСУ Сергею Головатому
Он был вынужден передать печать заместителю главы КСУ Сергею Головатому
Главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому, которого ранее отстранили от работы указом президента, заблокировали подпись и лишили права распоряжения печатью КСУ.
Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат Украины предыдущего созыва Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Тупицкий лишен права распоряжения печатью КС. Ему ничего не оставалось делать, как своим же распоряжением отдать печать заместителю главы КС Сергею Головатому. В противном случае всем КС грозила невыплата зарплаты", - отметил Лещенко.
Ранее сообщалось, что суд разрешил ГБР изъять в КСУ личное дело Тупицкого.
Напомним, НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.
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