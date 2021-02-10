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10 февраля 2021, 16:06 12

В Киеве конфликт между активистами "Нацкорпуса" и ОПЗЖ, сообщают о стрельбе

10 февраля 2021, 16:06 12
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В "Нацкорпусе" заявляют, что блокируют базу с "титушками Кивы-Медведчука"
В "Нацкорпусе" заявляют, что блокируют базу с "титушками Кивы-Медведчука"
Фото: PavlovskyNEWS
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В Киеве по улице Тверской тупик происходит конфликт между активистами партии "Национальный корпус" и людьми, которых они называют причастными к организации "Патриоты - За жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Об этом сообщает пресс-служба "Нацкорпуса", Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

В пресс-службе "Нацкорпуса" заявили, что члены их организации блокируют базу с "боевиками", которые якобы готовились к провокациям в Киеве.

Нам стало известно, что силовые отряды под кураторством ОПЗЖ готовятся дестабилизировать ситуацию в Украине. Под видом поддержки закрытых телеканалов "Zik", "112 Украина" и "NewsOne" в Киев стянули группы боевиков", - говорится в сообщении.

Также они заявляют, что люди, которые находятся на блокированной базе, могут быть вооружены.

По информации Telegram-канала PavlovskyNEWS, в людей за забором кидают дымовые шашки и салюты, в ответ прилетают металлические предметы. На место происшествия уже прибыли правоохранители.

Активисты, которые блокируют здание, заявили журналистам, что оттуда идет стрельба, и если полиция не справится с ситуацией, то они "задействуют свои силы".

Напомним, под домом министра юстиции Малюськи неизвестные зажгли файеры.

ОПЗЖ Нацкорпус конфликт стрельба полиция

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