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10 лютого 2021, 16:06 1438

У Києві конфлікт між активістами "Нацкорпусу” та ОПЗЖ, повідомляють про стрілянину

10 лютого 2021, 16:06 1438
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У "Нацкорпусі” заявляють, що блокують базу із "тітушками Ківи-Медведчука”
У "Нацкорпусі” заявляють, що блокують базу із "тітушками Ківи-Медведчука”
Фото: PavlovskyNEWS
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У Києві по вулиці Тверський тупик відбувається конфлікт між активістами партії “Національний корпус” та людьми, яких вони називають причетними до організації “Патріоти - За життя” нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Про це повідомляє пресслужба "Нацкорпусу”, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

В пресслужбі "Нацкорпусу” заявили, що члени їхньої організації блокують базу із "бойовиками”, які нібито готувались до провокацій в Києві.

Нам стало відомо, що силові загони під кураторством ОПЗЖ готуються дестабілізувати ситуацію в Україні. Під виглядом підтримки закритих телеканалів "Zik”, "112 Україна” та "NewsOne” в Київ стягнули групи бойовиків”, - йдеться в повідомленні.

Також вони заявляють, що люди, які перебувають на блокованій базі, можуть бути озброєними.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, у людей за парканом кидають димові шашки і салюти, у відповідь прилітають металеві предмети. На місце події вже прибули правоохоронці.

Активісти, які блокують будівлю, заявили журналістам, що звідти йде стрілянина, і якщо поліція не впорається з ситуацією, то вони будуть "задіювати свої сили”.

После столкновения бойцов Кивы и полиции силовики начали выводить из-за ограждения "Патриотов за жизнь" и садить их в автобусы. Після сутичок членів організації Ківи силовики почали виводити з-за огорожі і садити їх в автобуси.

Нагадаємо, під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри.

стрілянина поліція конфлікт ОПЗЖ Нацкорпус

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