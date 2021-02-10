В Винницкой области в ДТП попали четыре грузовика и пассажирский автобус
На месте происшествия работают патрульные полицейские
На месте происшествия работают патрульные полицейские
На Винниччине 10 февраля, вблизи села Лукашовка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса международного сообщения, четырех грузовых автомобилей и двух легковых автомобилей.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.
На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием семи авто никто не пострадал.
Напомним, под Полтавой произошло смертельное ДТП на трассе столкнулись два грузовика. Оба водители фур погибли на месте происшествия еще до приезда врачей.
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