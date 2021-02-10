В Винницкой области в ДТП попали четыре грузовика и пассажирский автобус

На месте происшествия работают патрульные полицейские

На месте происшествия работают патрульные полицейские

Фото: Нацполиция

На Винниччине 10 февраля, вблизи села Лукашовка, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса международного сообщения, четырех грузовых автомобилей и двух легковых автомобилей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

На месте происшествия работают патрульные полицейские. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и составляют административные материалы по факту ДТП", - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием семи авто никто не пострадал.

Напомним, под Полтавой произошло смертельное ДТП на трассе столкнулись два грузовика. Оба водители фур погибли на месте происшествия еще до приезда врачей.