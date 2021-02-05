Скандальный мэр Черкасс Бондаренко сменил имидж: теперь политик может похвастаться хипстерской бородой

Политик посетил барбершоп, где ему сделали новый имидж

Политик посетил барбершоп, где ему сделали новый имидж

Фото: Facebook

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко посетил местный барбершоп и поделился с пользователями социальной сети своим новым видом: полностью бритая голова и борода сделали политика похожим то ли на байкера, то ли на хипстера.

Как отмечает RegioNews, фото с новым имиджем он выложил на своей странице в Facebook.

"Новое хобби (смайлик) борода", - написал Анатолий Бондаренко.

Не все пользователи соцсети в своих комментариях к сообщению разделили радость городского главы от нового имиджа.

"Ребенка в сад невозможно отвести. Лопатой лучше покидал бы снег. Помощь людям - вот это так хобби", - пишет пользователь Виталий.

В то же время другие пользователи советуют мэру не забываться, чтобы не превратиться в "гламурного дровосека".

"Анатолий Васильевич, борода, это не хобби, а философия жизни! И главное, не превращайтесь в гламурного "дровосека"! Носите бороду с достоинством!", - пишет пользователь Александр.

К тому же, пользователи обратили внимание мэра на то, что все вывески в барбершопе сделаны на русском языке, что противоречит "языковому" закону, согласно с которым, начиная с 16 января 2021 года сфера обслуживания должна работать только на украинском языке.

Напомним, ранее в Черкассах Департамент управления делами и юридического обеспечения городского совета разработал и зарегистрировал проект решения о начислении в 2021 году премий для мэра города Анатолия Бондаренко в размере 400%.