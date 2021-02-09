Суд разрешил ГБР изъять в КСУ личное дело Тупицкого

Документы содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда

Документы содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда

Фото из открытых источников

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) на доступ к личным делам отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, его заместителя и остальных судей с последующей возможностью их изъятия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинские новости".

Согласно документу, суд дал ГБР разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда, с возможностью изъятия копий вещей и документов. В частности: личного дела Александра Тупицкого, личного дела заместителя председателя КСУ и личных дел всех остальных судей КСУ.

В свою очередь Тупицкий не согласился с принятым решением Печерского суда и подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить это решение. Однако, 1 февраля Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы главы КСУ.

Напомним, ранее НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.