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09 февраля 2021, 10:50 103

Суд разрешил ГБР изъять в КСУ личное дело Тупицкого

09 февраля 2021, 10:50 103
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Документы содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда
Документы содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева предоставил разрешение Государственному бюро расследований (ГБР) на доступ к личным делам отстраненного от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, его заместителя и остальных судей с последующей возможностью их изъятия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинские новости".

Согласно документу, суд дал ГБР разрешение на временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну и находятся во владении Конституционного суда, с возможностью изъятия копий вещей и документов. В частности: личного дела Александра Тупицкого, личного дела заместителя председателя КСУ и личных дел всех остальных судей КСУ.

В свою очередь Тупицкий не согласился с принятым решением Печерского суда и подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить это решение. Однако, 1 февраля Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы главы КСУ.

Напомним, ранее НАПК составило 2 протокола на Тупицкого из-за незадекларированного участка в Крыму.

суд ГБР Украина Конституционный суд глава

 
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