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09 февраля 2021, 11:41 633

В Харькове задержали адвоката за попытку подкупа следователя ГБР

09 февраля 2021, 11:41 633
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Адвокат за две тысячи долларов хотел закрыть уголовное производство
Адвокат за две тысячи долларов хотел закрыть уголовное производство
Фото: из открытых источников
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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали в Харькове адвоката во время передачи взятки следователю ГБР. Он пытался за деньги закрыть уголовное производство о смертельном ДТП.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Адвокат совместно с неустановленным лицом правоохранительного органа предложил следователю территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве, предоставить неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства по факту совершения ДТП, повлекшего гибель человека. Следователь сообщил своему руководству о предложении адвоката", - говорится в сообщении.

Во время передачи средств адвоката задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Деньги изъяли в полном объеме.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению уголовного правонарушения.

Напомним, в Харькове экс-начальника отдела полиции будут судить за вымогательство взятки.

Офис генпрокурора ГБР взятка прокуратура адвокат

 
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