В Раде хотят отменить отсрочку представления партиями финансовых отчетов

Парламентские партии получают средства из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, однако теперь могут не отчитываться об их использовании благодаря отсрочке

Парламентские партии получают средства из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, однако теперь могут не отчитываться об их использовании благодаря отсрочке

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Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Фейсбуке, пишет RegioNews.

Это, в частности, предусматривает законопроект №4611 "О внесении изменений в Закон Украины "О политических партиях в Украине" относительно сроков представления политическими партиями отчетов об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера".

Депутат напомнила, что 2 апреля 2020 года, когда пандемия только набирала обороты, вступил в силу закон, который позволил политическим партиям предоставлять ежеквартальные финансовые отчеты с отсрочкой, а именно – не позднее чем на сороковой день после окончания карантина.

"Проблема в том, что карантин продолжается до сих пор, а отчетов от большинства партий нет ни за первый, ни за второй, ни за третий квартал 2020 года. По состоянию на конец ноября, за первый квартал 2020 года свои отчеты подали 243 партии, тогда как за второй квартал – 187, а за третий – всего 82. При этом среди парламентских партий только 1 подала отчет за второй квартал прошлого года и ни одна – за третий. Поэтому законопроект предлагает отменить отсрочку", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что парламентские партии получают средства из государственного бюджета на финансирование их уставной деятельности, однако теперь могут не отчитываться об их использовании благодаря отсрочке.

"Это напрямую влияет на такой важный для украинского контекста индикатор, как прозрачность", - добавила Евгения Кравчук.

По словам заместителя председателя фракции "СН", принятие предлагаемого законопроекта позволит НАПК восстановить эффективный контроль за тем, соблюдают ли партии установленных законом ограничений относительно их финансирования. Также это покажет, является использование средств партиями законным и целевым; своевременно подаются отчеты партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства финансового характера. Кроме того принятие проекта позволит НАПК контролировать, есть ли отчеты полными, достоверными и надлежащим образом оформленными.

Кравчук также отметила, что законопроект №4611 инициирован председателем партии, первый замглавы фракции "Слуга народа" Александром Корниенко.

Присоединилась к подписанию инициированного Александром Корниенко и коллегами законопроекта 4️⃣6️⃣1️⃣1️⃣ "О внесении изменений... Posted by Yevheniya Kravchuk on Tuesday, January 19, 2021

Напомним, ранее в КИУ назвали две партии, которые до сих пор не обнародовали отчеты о доходах.