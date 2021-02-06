Верховная Рада сэкономила на прогулах нардепов 64 миллиона гривен - Разумков

Часть этих денег вернулась в бюджет

Часть этих денег вернулась в бюджет

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины сэкономила на не возмещении нардепам расходов за пропуски заседаний комитетов и неучастие в голосовании на пленарных заседаниях 64 миллиона гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Бабелю".

Мы ввели учет рабочего времени депутатов. За счет того, что часть из них не ходила на работу и не голосовала, экономия фонда заработной платы и депутатских (компенсаций за проживание в гостиницах, перелеты - ред.) составила более 64 миллионов гривен", - рассказал он.

По словам Разумкова, часть этих денег потратили на аппарат Верховной Рады, часть пошла на помощников депутатов. "А часть вернулась в бюджет", - добавил глава парламента.

Напомним, в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Совете.