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06 февраля 2021, 12:46 129

Верховная Рада сэкономила на прогулах нардепов 64 миллиона гривен - Разумков

06 февраля 2021, 12:46 129
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Часть этих денег вернулась в бюджет
Часть этих денег вернулась в бюджет
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины сэкономила на не возмещении нардепам расходов за пропуски заседаний комитетов и неучастие в голосовании на пленарных заседаниях 64 миллиона гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью "Бабелю".

Мы ввели учет рабочего времени депутатов. За счет того, что часть из них не ходила на работу и не голосовала, экономия фонда заработной платы и депутатских (компенсаций за проживание в гостиницах, перелеты - ред.) составила более 64 миллионов гривен", - рассказал он.

По словам Разумкова, часть этих денег потратили на аппарат Верховной Рады, часть пошла на помощников депутатов. "А часть вернулась в бюджет", - добавил глава парламента.

Напомним, в КИУ сообщали, что за год 100 нардепов ни разу не выступили в Совете.

финансирование ВР деньги Дмитрий Разумков парламент

 
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