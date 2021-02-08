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08 февраля 2021, 10:59 39

Зеленский озвучил главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине

08 февраля 2021, 10:59 39
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Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19
Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме "Украина 30" заявил о приоритетах борьбы с коронавирусом. По его словам, их несколько.

Как пишет RegioNews, об этом он заявил на форуме.

"Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформация. Все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, в каких регионах ситуация с COVID-19 худшая.

коронавирус Украина вакцина болезнь президент

 
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