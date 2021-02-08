Зеленский озвучил главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине

Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19

Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19

Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме "Украина 30" заявил о приоритетах борьбы с коронавирусом. По его словам, их несколько.

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