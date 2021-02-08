Зеленский озвучил главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине
Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19
Он считает, что это важные составляющие плана по противодействию COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский на международном форуме "Украина 30" заявил о приоритетах борьбы с коронавирусом. По его словам, их несколько.
Как пишет RegioNews, об этом он заявил на форуме.
"Международный опыт борьбы с вирусом, вакцинация, планы правительства, инновации во времена пандемии, выздоровление экономики, действенные лекарства против дезинформация. Все это важные составляющие нашего плана по противодействию COVID-19", - заявил он.
Напомним, ранее стало известно, в каких регионах ситуация с COVID-19 худшая.
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