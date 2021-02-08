Верховный главнокомандующий Зеленский планирует пройти COVID-вакцинацию вместе с военными

Он готов сделать прививку в прямом эфире

Он готов сделать прививку в прямом эфире

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий хочет вакцинироваться против коронавирусной болезни когда прививки будут делать военным, чтобы показать их важность и безопасность.

Об этом он сказал в интервью журналистам на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Он напомнил, что первый этап вакцинации начнется уже в этом месяце. Вакцину получат медики, военные, нацгвардейцы.

Первая часть вакцин, чуть более 100 тысяч, будет для наших медиков, контактные с ковидными больными, - я бы не брал эту первую вакцину. Но готов, если надо продемонстрировать, что я этого не боюсь. Точно буду вакцинироваться с нашими военными как верховный главнокомандующий. Я должен это делать", - заявил Зеленский.

По его словам, скорее всего прививать будут вакциной AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что Зеленский озвучил главные приоритеты борьбы с коронавирусом в Украине.