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06 февраля 2021, 15:14 326

"Потому что последовательный": Разумков объяснил, почему не будет голосовать за Витренко в третий раз

06 февраля 2021, 15:14 326
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Рада снова может вынести на голосование кандидатуру Витренко
Рада снова может вынести на голосование кандидатуру Витренко
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет голосовать за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики в случае, если соответствующий проект постановления будет третий раз внесен на голосование.

Как отмечает RegioNews, об этом он заявил в интервью "Бабелю".

На вопрос о поддержке кандидатуры Витренко в случае третьего голосования Дмитрий Разумков ответил так: "Я стараюсь быть последовательным".

Спикер напомнил, что согласно процедуре фракция принимает решение, предлагает его премьеру, который в свою очередь вносит в парламент представление, его рассматривает комитет, после чего документы передают в зал.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что кандидатура Юрия Витренко будет третий раз предложена на должность первого вице-премьер - министра энергетики.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

Юрий Витренко министр голосование Дмитрий Разумков энергетика фракция

 
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