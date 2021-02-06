"Потому что последовательный": Разумков объяснил, почему не будет голосовать за Витренко в третий раз

Рада снова может вынести на голосование кандидатуру Витренко

Рада снова может вынести на голосование кандидатуру Витренко

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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет голосовать за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики в случае, если соответствующий проект постановления будет третий раз внесен на голосование.

Как отмечает RegioNews, об этом он заявил в интервью "Бабелю".

На вопрос о поддержке кандидатуры Витренко в случае третьего голосования Дмитрий Разумков ответил так: "Я стараюсь быть последовательным".

Спикер напомнил, что согласно процедуре фракция принимает решение, предлагает его премьеру, который в свою очередь вносит в парламент представление, его рассматривает комитет, после чего документы передают в зал.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что кандидатура Юрия Витренко будет третий раз предложена на должность первого вице-премьер - министра энергетики.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Рады. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.