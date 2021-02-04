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Сутки на Донбассе: 4 нарушения режима "тишины", ранен украинский боец
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04 февраля 2021, 18:36 41

Сутки на Донбассе: 4 нарушения режима "тишины", ранен украинский боец

04 февраля 2021, 18:36 41
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Военнослужащий доставлен в медучреждение и получает помощь
Фото из открытых источников
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В течение суток, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, - сообщают в штабе.

Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Крымское.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.

Как сообщал ранее штаб, пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков. Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.

Также стало известно, что в Мариуполе нашли схрон с более 1600 гранатами, десятками пистолетов и свыше 120 ящиками с патронами.

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