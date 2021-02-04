Сутки на Донбассе: 4 нарушения режима "тишины", ранен украинский боец
В течение суток, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия.
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь, - сообщают в штабе.
Также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений в районе населенного пункта Крымское.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 6 гектаров территории и передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов.
Как сообщал ранее штаб, пропавший на Донбассе военный находится в плену у боевиков. Детали исчезновения военнослужащего устанавливает следствие.
Также стало известно, что в Мариуполе нашли схрон с более 1600 гранатами, десятками пистолетов и свыше 120 ящиками с патронами.