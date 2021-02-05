"Идет война": Аваков заявил об обострении на Донбассе
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его мнению, на востоке страны уже нет никакого мирного процесса.
Как передает RegioNews, об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на власть".
Именно из-за обострения ситуации президент был вынужден направить на линию фронта главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.
Президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - сказал он.
Он также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne через призму обострения на Донбассе.
Напомним, ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов.