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Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
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05 февраля 2021, 09:51 164

"Идет война": Аваков заявил об обострении на Донбассе

05 февраля 2021, 09:51 164
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По его словам, там уже нет никакого мирного процесса
По его словам, там уже нет никакого мирного процесса
Фото: из открытых источников
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. По его мнению, на востоке страны уже нет никакого мирного процесса.

Как передает RegioNews, об этом шла речь в эфире ток-шоу "Право на власть".

Именно из-за обострения ситуации президент был вынужден направить на линию фронта главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Президент был вынужден Хомчака немедленно послать на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет", - сказал он.

Он также посоветовал смотреть на решение о введении санкций против телеканалов 112, ZIK и NewsOne через призму обострения на Донбассе.

Напомним, ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов.

МВД Арсен Аваков война Донбасс смерть жертва

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