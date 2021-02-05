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Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
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05 февраля 2021, 08:11 344

Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов

05 февраля 2021, 08:11 344
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Нарушения режима "тишины" состоялось вблизи Новомихайловки
Нарушения режима "тишины" состоялось вблизи Новомихайловки
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из міномету и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь врачей", - говорится в сообщении.

Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

ООС Донбасс военная техника обстрел ранение

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