Контрабанда муравьев: на границе с Польшей остановили необычный груз

фото: Львовская таможня

Львовские таможенники обнаружили странный груз в посылке, направлявшейся из Украины в Польшу. В черный ящик спрятали 2580 муравьев, которые были размещены каждый в отдельной стеклянной колбе

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни, передает RegioNews.

"Настоящий муравейник, но не в лесу, а в посылке из Киева во Вроцлав обнаружили работники таможни на таможенном посту "Львов-почтовый" с помощью рентген-системы "РАПИСКАН"", – говорится в сообщении.

Отправители задекларировали товар как "пульт дистанционного управления".

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напомним, в Украину пытались незаконно ввезти гаджеты более чем на 1 млн грн.

Ранее на украинско-словацкой границе таможенники остановили мужчину, который пытался вывезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.