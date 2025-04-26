Контрабанда муравьев: на границе с Польшей остановили необычный груз
Львовские таможенники обнаружили странный груз в посылке, направлявшейся из Украины в Польшу. В черный ящик спрятали 2580 муравьев, которые были размещены каждый в отдельной стеклянной колбе
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской таможни, передает RegioNews.
"Настоящий муравейник, но не в лесу, а в посылке из Киева во Вроцлав обнаружили работники таможни на таможенном посту "Львов-почтовый" с помощью рентген-системы "РАПИСКАН"", – говорится в сообщении.
Отправители задекларировали товар как "пульт дистанционного управления".
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, в Украину пытались незаконно ввезти гаджеты более чем на 1 млн грн.
Ранее на украинско-словацкой границе таможенники остановили мужчину, который пытался вывезти две раритетные скрипки по "липовым" документам.