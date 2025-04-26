Украину накроют заморозки: где будет холоднее всего
Предупреждение о заморозках в Украине: объявлен желтый и оранжевый уровни опасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укргидрометцентр.
Отмечается, что ночью 27 апреля в большинстве регионов Украины, кроме Крыма и Приазовья ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).
В западных и северных областях возможны заморозки в воздухе до 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Похолодание может повредить раннецветущие деревья и растения, отмечают синоптики.
Напомним, по прогнозам синоптиков, нынешняя весна будет теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.
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