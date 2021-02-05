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05 февраля 2021, 14:56 107

Нардепы хотят изменить закон о госслужбе: что предлагается

05 февраля 2021, 14:56 107
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Соответствующий документ предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу
Соответствующий документ предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу
Фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла за основу изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект №4361 предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу.

Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 268 парламентариев.

Это касается следующих категорий лиц:

  • адвокатов;
  • нотариусов;
  • арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).

Авторы документа рассчитывают, что принятие закона улучшит качественный состав государственных служащих.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят возобновить конкурсы для госслужащих.

Украина Верховная Рада законопроект парламент госслужащие

 
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