Нардепы хотят изменить закон о госслужбе: что предлагается
Соответствующий документ предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу
Соответствующий документ предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу
Верховная Рада приняла за основу изменения в закон о государственной службе. Соответствующий законопроект №4361 предлагает расширить круг лиц, которые могут претендовать на поступление на службу.
Как пишет RegioNews, за документ проголосовали 268 парламентариев.
Это касается следующих категорий лиц:
- адвокатов;
- нотариусов;
- арбитражных управляющих (распорядителей имущества, управляющих санацией, ликвидаторов).
Авторы документа рассчитывают, что принятие закона улучшит качественный состав государственных служащих.
Ранее сообщалось, что в Украине хотят возобновить конкурсы для госслужащих.
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