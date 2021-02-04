В Украине хотят возобновить конкурсы для госслужащих

В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих

В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих

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Как пишет RegioNews, "за" проголосовали 334 нардепа.

В законе прописано, что конкурсы на должности, занятые лицами, с которыми до вступления в силу данного закона заключили контракты о госслужбе на период действия карантина из-за коронавируса, объявляются:

на должности государственной службы категории "А" - в течение четырех месяцев со дня вступления в силу документа;

на должности госслужбы категорий "Б" и "В" - в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона.

А контракты на госслужбу на период действия карантина, заключенные до вступления в силу этого документа, действуют до назначения на должность чиновника по результатам конкурса, но не более:

для должностей категории "А" - пяти месяцев со дня вступления в силу документа;

для должностей категорий "Б" и "В" - в течение одного года со дня вступления в силу данного закона.

В документе предлагается не проводить специальную проверку, установленную статьей 56 ЗУ "О предотвращении коррупции", в отношении госслужащих после прекращения действия контракта о прохождении ими службы на время карантина. Но при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

Ранее нардепы усилили защиту безработных и работодателей на время карантина.