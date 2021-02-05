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05 лютого 2021, 14:56 400

Нардепи хочуть знову змінити закон про держслужбу: що пропонується

05 лютого 2021, 14:56 400
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Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу
Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада схвалила за основу зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроєкт №4361 пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу.

Як пише RegioNews, за документ проголосували 268 парламентарів.

Це стосується наступних категорій осіб:

  • адвокатів;
  • нотаріусів;
  • арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

Автори документу розраховують, що схвалення закону покращить якісний склад державних службовців.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть відновити конкурси для держслужбовців.

Україна Верховна Рада законопроєкт парламент держслужбовці

 
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