Нардепи хочуть знову змінити закон про держслужбу: що пропонується

Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу

Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу

Фото з відкритих джерел

Верховна Рада схвалила за основу зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроєкт №4361 пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу.

Як пише RegioNews, за документ проголосували 268 парламентарів. Це стосується наступних категорій осіб: адвокатів;

нотаріусів;

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). Автори документу розраховують, що схвалення закону покращить якісний склад державних службовців. Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть відновити конкурси для держслужбовців.

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