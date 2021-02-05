Нардепи хочуть знову змінити закон про держслужбу: що пропонується
Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу
Відповідний документ пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу
Верховна Рада схвалила за основу зміни до закону про державну службу. Відповідний законопроєкт №4361 пропонує розширити коло осіб, які можуть претендувати на вступ на службу.
Як пише RegioNews, за документ проголосували 268 парламентарів.
Це стосується наступних категорій осіб:
- адвокатів;
- нотаріусів;
- арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
Автори документу розраховують, що схвалення закону покращить якісний склад державних службовців.
Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть відновити конкурси для держслужбовців.
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