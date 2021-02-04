У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации
Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья
Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья
В Киеве сегодня, 4 февраля, под стенами парламента собрались протестующие, которые выступают против принудительной вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.
Учасники акции держат в руках плакаты с надписями: "Остановите геноцид украинского народа", "НЕТ принудительной вакцинации".
Известно, что сегодня Рада рассмотрит законопроект № 4142, который предусматривает, презумпцию согласия на вакцинацию: в том случае, если родители хотят отказаться прививать ребенка, они должны будут написать заявление об отказе от вакцинации.
Ранее сообщалось, что вакцинация руководства государства планом не предусмотрена - Степанов.
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