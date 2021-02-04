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У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации
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04 февраля 2021, 11:07 89

У здания парламента в Киеве проходит митинг против COVID-вакцинации

04 февраля 2021, 11:07 89
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Рада сегодня должна рассмотреть законопроект о системе общественного здоровья
Фото: PavlovskyNews
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В Киеве сегодня, 4 февраля, под стенами парламента собрались протестующие, которые выступают против принудительной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Учасники акции держат в руках плакаты с надписями: "Остановите геноцид украинского народа", "НЕТ принудительной вакцинации".

Известно, что сегодня Рада рассмотрит законопроект № 4142, который предусматривает, презумпцию согласия на вакцинацию: в том случае, если родители хотят отказаться прививать ребенка, они должны будут написать заявление об отказе от вакцинации.

Ранее сообщалось, что вакцинация руководства государства планом не предусмотрена - Степанов.

коронавирус вакцина ВР митинг протесты законопроект

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