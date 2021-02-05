В Запорожской области водитель на переходе сбил трех военных

Она не выдержала безопасную скорость движения и сбила нацгвардейцев

Она не выдержала безопасную скорость движения и сбила нацгвардейцев

Фото: Нацполиция

Под Запорожьем в городе Энергодар 51-летняя водитель автомобиля "КІА RІО", двигаясь по улице Курчатова, не выдержала безопасную скорость движения, вследствие чего совершила наезд на трех военнослужащих, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области. Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в городскую больницу", - говорится в сообщении. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.

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