09:02  05 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело
11:36  05 февраля
КИУ назвал главных прогульщиков Рады во время четвертой сессии
08:11  05 февраля
Ночью на Донбассе зафиксировали новое нарушение: боевики били из гранатометов и автоматов
UA | RU
UA | RU
05 февраля 2021, 13:04 522

В Запорожской области водитель на переходе сбил трех военных

05 февраля 2021, 13:04 522
Читайте також українською мовою
Она не выдержала безопасную скорость движения и сбила нацгвардейцев
Она не выдержала безопасную скорость движения и сбила нацгвардейцев
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Под Запорожьем в городе Энергодар 51-летняя водитель автомобиля "КІА RІО", двигаясь по улице Курчатова, не выдержала безопасную скорость движения, вследствие чего совершила наезд на трех военнослужащих, которые переходили проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести доставили в городскую больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Харькове пьяный водитель пытался скрыться от полиции и насмерть сбил пешехода.

транспорт полиция водители дороги Уголовная ответственность

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко добьет рейтинг Зеленского "Большим строительством" в 2021 году
Татьяна Семенова: "Депутаты Киевского облсовета от "Слуги народа" получают от Дубинского определенные ориентиры"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Роман Шрайк
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua