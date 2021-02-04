Сообщено о подозрении депутату Верховной рады Крыма, который способствовал оккупации полуострова

В 2014 году он голосовал за принятие постановлений с целью легитимизации действий РФ относительно оккупации Крыма

В 2014 году он голосовал за принятие постановлений с целью легитимизации действий РФ относительно оккупации Крыма

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.

Под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым и города Севастополя, сообщено о подозрении депутату Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва по ч. 3 ст. 110 УК Украины.

Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый совместно с другими депутатами ВР АР Крым проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий РФ относительно оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Так, 6 марта 2014 года депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва проголосовали за незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума". 11 марта 2014 года на заседании ВР АР Крым принято незаконное постановление "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, - отмечается в сообщении.

Также продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым полномочия депутатов парламента автономии было прекращено, 17.03.2014 года депутаты проголосовали за принятие постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым".

Отмечается, что указанными решениями депутаты Верховной Рады АР Крым пытались создать впечатление легитимности оккупации полуострова Крым РФ и якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя.

Кроме того, 25 января постановлением Херсонского апелляционного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры автономии о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении подозреваемого.

В общем, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым, на момент оккупации полуострова, 87 лицам сообщено о подозрении, в суд направлено 68 обвинительных актов, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 26 октября 2020 года в Украине освободили единственного осужденного за госизмену депутата ВР Крыма. Василия Ганиша освободили от наказания по состоянию здоровья.