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04 февраля 2021, 12:19 10

Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации

04 февраля 2021, 12:19 10
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Ранее запрет ввели из-за карантина
Фото из открытых источников
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Верховная Рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.

Как пишет RegioNews, за основу документ поддержали 284 парламентарии.

Автором соответствующего законопроекта №4543 является Кабинет министров.

"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, удержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие каких-либо мер по приватизации об'объектов большой приватизации, в том числе проведения аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал возобновление большой приватизации.

Кабмин Украина Верховная Рада законопроект парламент

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