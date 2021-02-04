Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации

29 января 2021

Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области

Избрание главой облсовета выдвиженки «Слуги народа» – это очевидная договоренность с мэром: его «Пропозиція» дала голоса для представителя «слуг», а они в горсовете проголосовали за мэрского секретаря