Рада намерена возобновить аукционы по продаже объектов большой приватизации
Верховная Рада планирует отменить запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации. Ранее запрет ввели из-за карантина.
Как пишет RegioNews, за основу документ поддержали 284 парламентарии.
Автором соответствующего законопроекта №4543 является Кабинет министров.
"Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, удержания экономической стабильности Украины... С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие каких-либо мер по приватизации об'объектов большой приватизации, в том числе проведения аукционов", - подчеркивалось в пояснительной записке.
Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал возобновление большой приватизации.