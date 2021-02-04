Роспуск Верховной Рады и перевыборы поддерживает более 60% украинцев - опрос

Также половина опрошенных высказались за отставку Президента

Также половина опрошенных высказались за отставку Президента

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Идею роспуска Парламента и досрочные перевыборы поддерживают 63%, не поддерживают — 30%. Отставку Правительства и назначение нового Кабмина поддерживают 62% опрошенных, не поддерживают — 29%. Идею отставки Президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50%, не поддерживают 46%. В течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов выросла с 58 до 63%, президентских — с 39 до 50%, избрание нового КМУ — с 60 до 62%”, — говорится в результатах исследования.

При этом в парламентском рейтинге лидируют "Оппозиционная платформа — За жизнь” (18,9%) и "Слуга народа” (18,6%). За партию "Европейская солидарность” — 15,2%, партию "Батькивщина” — 12,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана” — 4,8%, Радикальную партию — 4,7%, партию "Сила и честь” — 4,5%, "За майбутне” — 4,4%, партию "Голос” — 3,5%, партия Шария — 3,4%, партию "Свобода” — 3,1%, партию УДАР Виталия Кличко — 2,4%, "Наш край” — 1,4%.

Справка: опрос проведен 2-3 февраля 2021 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как сообщалось, по опросу "Рейтинга" Зеленский одержал бы победу во втором туре над всеми оппонентами. Среди потенциальных соперников Зеленского - Порошенко, Бойко и Тимошенко.