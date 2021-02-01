Китайская вакцина от коронавируса, которую закупит Украина, еще не доказала эффективность, - "слуга" Радуцкий
Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer
Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer
Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки эффективность их препарата должна быть не менее 70%.
Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24", заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья'я нації Михаил Радуцкий.
По его словам, Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.
"Но они (Sinovaс, - ред.) еще до сих пор не предоставили документы, имеющие эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.
Ранее стало известно, что в Украине появится сайт для записи на COVID-вакцинацию.
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