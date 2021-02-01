Китайская вакцина от коронавируса, которую закупит Украина, еще не доказала эффективность, - "слуга" Радуцкий

Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer

Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer

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Китайская компания Sinovaс еще не предоставила документы об эффективности своей вакцины от COVID. Для закупки эффективность их препарата должна быть не менее 70%.

Как пишет RegioNews, об этом в эфире "Украина 24", заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья'я нації Михаил Радуцкий.

По его словам, Украина за механизмом COVAX получит вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями - от AstraZeneca и Sinovaс.

"Но они (Sinovaс, - ред.) еще до сих пор не предоставили документы, имеющие эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью", - добавил Радуцкий.

Ранее стало известно, что в Украине появится сайт для записи на COVID-вакцинацию.