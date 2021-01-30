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В Раде назвали пять вопросов, которые не могут быть предметом референдума
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30 января 2021, 11:35 250

В Раде назвали пять вопросов, которые не могут быть предметом референдума

30 января 2021, 11:35 250
Читайте також українською мовою
Эти вопросы противоречат Конституции Украины
Эти вопросы противоречат Конституции Украины
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На всеукраинский референдум нельзя будет выносить пять вопросов. Они противоречат Конституции Украины.

Как пишет RegioNews, об этом сказал первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

По его словам, референдум может решить любой важный общенациональный вопрос, кроме пяти позиций.

"Есть пять вещей, которые не могут быть предметом референдума, потому что они следуют из Конституции. Это те, которые противоречат Конституции Украины и европейским нормам о правах человека. Второе - которые сужают права человека. Третье - которые противоречат территориальной целостности. Четвертое - это амнистия, налоги и так далее. И пятое - которые относятся к решениям судебных органов (например, об их отмене, - ред.)", - сказал Стефанчук.

Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

Украина референдум Верховная Рада парламент амнистия

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