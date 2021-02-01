В ООС зафиксировали девять нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди наших защитников нет

Боевых потерь среди наших защитников нет

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 31 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из миномета 120-го калибра, автоматических гранатометов, станковых противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили провокационный обстрел из миномета 82-го калибра, а возле населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Опытного враг выпустил несколько очередей в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - еще и из крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 1 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали неприцельный обстрел в сторону наших позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.