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30 января 2021, 10:41 55

Коронавирус: в Украине снова почти 5 тысяч новых больных

30 января 2021, 10:41 55
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Также за 29 января 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели
Также за 29 января 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели
Рixabay
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В Украине за минувшие сутки подтвердили 4 685 новых случаев заражения коронавирусом. Были госпитализированы 1 906 человек.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По его данным, больше всего заражений в Ивано-Франковской (412), Львовской (353), г. Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Также за 29 января 149 человек умерли, 11 317 - выздоровели.

Всего за сутки было проведено 41 781 тестирование на COVID-19. Из них методом ПЦР - 23 871, методом ИФА - 17 910.

С начала пандемии в Украине заболели 1 миллион 216 тысяч 278 человек, выздоровели - 1 млн 14 тысяч 658, умерло - 22 тысячи 628, проведено 6 миллионов 232 тысячи 960 тестирований.

4 685 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Friday, January 29, 2021

Напомним, ранее в Минздраве сказали, когда может начаться вакцинация в Украине.

коронавирус Украина министр Минздрав Министерство

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