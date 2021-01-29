Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины
В течение текущих суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.
Отмечается, что в результате этого двое украинских защитников получили осколочные ранения.
"Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.
Также сообщается, что вблизи Опытного российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.
"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", -- добавили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 29, 2021
Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.