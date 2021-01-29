Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ

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В течение текущих суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

Отмечается, что в результате этого двое украинских защитников получили осколочные ранения.

"Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

Также сообщается, что вблизи Опытного российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", -- добавили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.