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Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины
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29 января 2021, 18:28 31

Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины

29 января 2021, 18:28 31
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О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ
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В течение текущих суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил.

Отмечается, что в результате этого двое украинских защитников получили осколочные ранения.

"Воинов оперативно доставлен в лечебное учреждение, где им было предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное", - сообщили в штабе ООС.

Также сообщается, что вблизи Опытного российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", -- добавили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 29, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.

Донбасс Украина война боевики оккупанты

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