Сутки в ООС: оккупанты пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух наших воинов
В течение минувших суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.
Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.
"Вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов", - сообщили в штабе.
О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
От начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 29, 2021
Напомним, 28 января боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.