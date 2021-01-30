Сутки в ООС: оккупанты пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух наших воинов

Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь

Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь

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В течение минувших суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов", - сообщили в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 28 января боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.