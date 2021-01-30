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Сутки в ООС: оккупанты пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух наших воинов
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30 января 2021, 10:03 167

Сутки в ООС: оккупанты пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух наших воинов

30 января 2021, 10:03 167
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Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь
Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь
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В течение минувших суток, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих.

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Военных оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказали надлежащую медицинскую помощь.

"Вблизи Опытного вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов", - сообщили в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 30 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, January 29, 2021

Напомним, 28 января боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия.

ООС Украина война боевики ранение

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