Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
Верховная Рада Украины сегодня, 29 января, одобрила во втором чтении законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.
Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает RegioNews.
Известно, что основной целью законопроекта №4613 является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства". Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.
Так, законопроект №4613 предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:
- имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;
- разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;
- известна потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, которая преобладает над известными и потенциальными рисками таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;
- не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;
- такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Также депутаты поддержали сокращение сроков внесения альтернативных законопроектов.