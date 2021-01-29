Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации

"За" законопроект №4613 проголосовали 280 народных депутатов

"За" законопроект №4613 проголосовали 280 народных депутатов

Фото: из открытых источников

Верховная Рада Украины сегодня, 29 января, одобрила во втором чтении законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Известно, что основной целью законопроекта №4613 является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства". Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.

Так, законопроект №4613 предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;

разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;

известна потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, которая преобладает над известными и потенциальными рисками таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;

такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Также депутаты поддержали сокращение сроков внесения альтернативных законопроектов.