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Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
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29 января 2021, 13:46

Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации

29 января 2021, 13:46
Читайте також українською мовою
"За" законопроект №4613 проголосовали 280 народных депутатов
"За" законопроект №4613 проголосовали 280 народных депутатов
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада Украины сегодня, 29 января, одобрила во втором чтении законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине.

Соответствующее решение поддержали 280 народных депутатов Украины, передает RegioNews.

Известно, что основной целью законопроекта №4613 является создание адаптированного к законодательству Европейского Союза законодательного поля, которое упорядочит правовой статус процедуры государственной регистрации лекарственных средств "под обязательства". Такие изменения дадут правовое поле для осуществления государственной регистрации вакцин для профилактики COVID-19.

Так, законопроект №4613 предоставляет правительству право регистрировать вакцины для использования при следующих условиях:

  • имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний;
  • разрешение на экстренное применение предоставлено компетентным органом США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или Европейского союза (по крайней мере, одной из этих стран) в соответствии с национальным законодательства страны предоставления разрешения или лекарственное средство, переквалифицированное Всемирной организацией здравоохранения;
  • известна потенциальная польза вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов, когда они используются для профилактики COVID-19, которая преобладает над известными и потенциальными рисками таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов;
  • не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы;
  • такое лекарственное средство не было разработано в государстве, признанном в установленном порядке государством-агрессором.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины включила в повестку дня законопроект №4613 о запуске вакцинации от коронавируса в Украине. Также депутаты поддержали сокращение сроков внесения альтернативных законопроектов.

коронавирус вакцина ВР законопроект депутаты
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