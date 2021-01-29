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29 января 2021, 08:51 11

В Украине уже более миллиона людей выздоровело от COVID-19 с начала пандемии

29 января 2021, 08:51 11
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 29 января заразились коронавирусом 5 181 человек, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5181 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 29 января. Среди заболевших - 218 детей и 212 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 211 593 лица;
  • выздоровели - 1 003 341 человек;
  • летальных исходов - 22 479;
  • проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.

Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5 529 человек.

карантин коронавирус пандемия вирус болезнь
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