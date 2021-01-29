В Украине уже более миллиона людей выздоровело от COVID-19 с начала пандемии

За прошедшие сутки госпитализировали 1916 больных

За прошедшие сутки госпитализировали 1916 больных

Фото: из открытых источников

В Украине за 29 января заразились коронавирусом 5 181 человек, зафиксировано 128 летальных случаев, 11 310 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

5181 новый случай COVID-19 зафиксирован в Украине на 29 января. Среди заболевших - 218 детей и 212 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 211 593 лица;

выздоровели - 1 003 341 человек;

летальных исходов - 22 479;

проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.

Напомним, сутками ранее в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 5 529 человек.