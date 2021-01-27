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27 января 2021, 16:50 3

Стало известно, когда в Украине госорганам могут запретить требовать бумажные документы

27 января 2021, 16:50 3
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Справки и другие документы в традиционном виде не будут обязательными
Справки и другие документы в традиционном виде не будут обязательными
Фото из открытых источников
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От 1 сентября 2021 года в Украине могут запретить государственным органам требовать бумажные документы у граждан. Сейчас над соответствующим законопроектом работает Министерство цифровой трансформации Украины.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, справки и другие документы в традиционном виде не будут обязательными. Федоров говорит, что необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах.

"Paperless (обмен документами в электронной форме) — наша маленькая цифровая мечта. Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов", - отметил глава Мінцифри.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года заявлял, что приоритетная задача на следующий год – запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Ранее сообщалось, что в Раде могут отложить окончательный переход на электронный документооборот.

Украина государственный контроль документ президент министр
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