Стало известно, когда в Украине госорганам могут запретить требовать бумажные документы
От 1 сентября 2021 года в Украине могут запретить государственным органам требовать бумажные документы у граждан. Сейчас над соответствующим законопроектом работает Министерство цифровой трансформации Украины.
Как пишет RegioNews, об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, справки и другие документы в традиционном виде не будут обязательными. Федоров говорит, что необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах.
"Paperless (обмен документами в электронной форме) — наша маленькая цифровая мечта. Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов", - отметил глава Мінцифри.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский осенью 2020 года заявлял, что приоритетная задача на следующий год – запустить программу Paperless (безбумажный офис).
Ранее сообщалось, что в Раде могут отложить окончательный переход на электронный документооборот.