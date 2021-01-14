В Минфине сказали, почему постоянно меняются руководители Таможни

По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух достаточно противоречивых задач: наполнение бюджета и трансформация ведомства

По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух достаточно противоречивых задач: наполнение бюджета и трансформация ведомства

Фото: Прессслужба Минфина

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что очень сложно найти менеджеров, которые отвечают требованиям, предъявляемым к руководству таможни.

Как пишет RegioNews, об этом он сказал в интервью на Радио НВ.

По словам министра, от нового руководителя таможни требуется выполнение двух достаточно противоречивых задач: наполнение бюджета и трансформация ведомства.

"Никто не будет терпеть коррупцию на таможне, контрабанду и все остальное. И ждать пока там объяснения, что "вот мы же занимаемся реформами". Нет, никто таких шансов не дает, особенно сейчас", — сказал Марченко.

Марченко также отметил, что без "порядка" и четкого выполнения задач система "сама себя начинает сажать в теплую ванну".

"Всем все хорошо, единственное что страдает — государственный бюджет", — сказал министр.

Марченко добавил, что в 2020 году план для таможни снизили через изменение макропоказателей.

"Начальный бюджет базировался на одних макропоказателях, но в связи с пандемией эти показатели были пересмотрены в сторону уменьшения", — пояснил он.

Ранее в Минфине предупредили о проблемах с бюджетными выплатами.