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13 января 2021, 12:57 8

С 14 января в Украине будут штрафовать предпринимателей за отсутствие масок у клиентов

13 января 2021, 12:57 8
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Будут установлены штрафы от 3 400 до 5 100 грн
Будут установлены штрафы от 3 400 до 5 100 грн
Фото: flickr
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В четверг, 14 января, в Украине в силу вступает закон, вводящий штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.

Документ 13 января опубликован в парламентской газете "Голос Украины", пишет RegioNews.

Итак, за допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, или непринятие мер относительно пребывания человека в общественных местах без такого средства индивидуальной защиты вводится штраф - от 3 400 до 5 100 грн.

В соответствии с законом, маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

В случае нарушения этого правила посетителям нужно сделать устное замечание о необходимости надеть средство индивидуальной защиты. Также допустимыми мерами считаются прекращение обслуживания посетителей без масок и вызов представителя Национальной полиции с сообщением об административном правонарушении.

Предусмотрены также соответствующие штрафы на период действия карантина за неношение маски работниками предприятий или непосредственно физическим лицом - предпринимателем.

Ранее сообщалось, что Нацполиция за три дня зафиксировала 1,5 тысячи нарушений локдауна.

коронавирус Украина карантин бизнес маски
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