Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Харькова, злоупотребления которого нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Следователи установили, что в 2016 году директор коммунального предприятия, который на тот момент был и депутатом горсовета, при закупке оборудования внес изменения в тендерную документацию в интересах подконтрольной ему фирмы. В результате чего была осуществлена закупка другой продукции.
Своими действиями директор нанес коммунальному предприятию ущерб на миллион гривен - именно столько фирма-победитель получила за поставку оборудования. Часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был директор коммунального предприятия.
Директору вручили подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
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