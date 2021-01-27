Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен

Он вносил изменения в тендерную документацию, чтобы победила подконтрольная ему фирма

Он вносил изменения в тендерную документацию, чтобы победила подконтрольная ему фирма

Фото: из открытых источников

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении директору коммунального предприятия Харькова, злоупотребления которого нанесли ущерб на сумму почти 1 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следователи установили, что в 2016 году директор коммунального предприятия, который на тот момент был и депутатом горсовета, при закупке оборудования внес изменения в тендерную документацию в интересах подконтрольной ему фирмы. В результате чего была осуществлена закупка другой продукции.

Своими действиями директор нанес коммунальному предприятию ущерб на миллион гривен - именно столько фирма-победитель получила за поставку оборудования. Часть этих средств после получения была перечислена фирмой-поставщиком на счета компании, бенефициарным владельцем которой был директор коммунального предприятия.

Директору вручили подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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