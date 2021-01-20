Представление про выборы мэра Харькова поступило в Раду без сопроводительных документов - нардеп

Если его не рассмотрят до конца января, выборы состоятся в октябре 2021 года

Если его не рассмотрят до конца января, выборы состоятся в октябре 2021 года

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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил представление от секретаря городского совета Харькова о назначении внеочередных выборов мэра города без сопроводительных документов.

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