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20 января 2021, 21:26 18

Представление про выборы мэра Харькова поступило в Раду без сопроводительных документов - нардеп

20 января 2021, 21:26 18
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Если его не рассмотрят до конца января, выборы состоятся в октябре 2021 года
Если его не рассмотрят до конца января, выборы состоятся в октябре 2021 года
Фото: из открытых источников
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Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства получил представление от секретаря городского совета Харькова о назначении внеочередных выборов мэра города без сопроводительных документов.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на члена комитета Виталия Безгина, передает RegioNews.

По состоянию на сейчас нечего выносить на заседание комитета 25 или 27 января. Соответственно, нечего рассматривать на следующей неделе в зале заседаний ... Никаких сопроводительных документов к этому ходатайству мы не получили", - заявил Безгин.

Он рассказал, что речь идет о заверенной печатью горсовета копии свидетельства о смерти городского головы Геннадия Кернеса, а также заверенной копии решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти головы.

Я как народный депутат по состоянию на 20 января 2020 года получил только ходатайство, свидетельство о смерти и копию решения совета громады не получил. Таким образом, это или выглядит исключительно как политический шаг, или сопроводительные документы из-за какой-то ошибки в комитет не добрались", - сказал Безгин.

По словам нардепа, если вопрос не рассмотрят до конца января, то выборы в Харькове на весну 2021 года назначить не смогут.

Напомним, 20 января Верховная Рада получила представление о назначении выборов мэра Харькова.

Ранее сообщалось, что в полиции планируют проверить электронную подпись Кернеса: подозревают подделку. Однако Харьковский городской совет опроверг информацию о "подделке" подписи Кернеса.

В горсовете Харькова объяснили, когда обратятся в ВР по поводу выборов мэра.

Также RegioNews писал о том, что умерший харьковский градоначальник оставил после себя в городе целую собственную команду, но не подготовил конкретного наследника. Поэтому битва в "первой столице" за главное кресло обещает стать утомительной, длительной и со многими неизвестными.

Читайте также: Экс-глава Харьковской ОГА назвал того, кто может победить на внеочередных выборах мэра Харькова.

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