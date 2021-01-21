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21 января 2021, 12:03 4

В делах Майдана суд разрешил ещё одно досудебное расследование

21 января 2021, 12:03 4
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Поскольку подозреваемый скрывается, расследование проведут в его отсутствие
Поскольку подозреваемый скрывается, расследование проведут в его отсутствие
Фото из открытых источников
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Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего командующего внутренних войск МВД Украины.

Разрешение предоставлено в уголовном производстве по подозрению бывших Президента Украины, Председателя Службы безопасности Украины, Министра внутренних дел, Министра обороны и других высокопоставленных должностных лиц в организации в составе преступной группировки с 18 по 20 февраля 2014 года незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к наступлению тяжких последствий, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства, умышленному причинению тяжких телесных повреждений, а также дезертирству.

Поскольку подозреваемый пока скрывается от органов следствия и суда, указанное решение позволит проведение досудебного расследования при его отсутствии, - говорится в сообщении.

Как известно, в 2014 году внутренними войсками МВД Украины командовал Станислав Шуляк.

Как сообщалось ранее, по делам Майдана суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ. Судя по датам, которые указываются, говорится об Александра Якименко.

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