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18 января 2021, 17:02 524

В Черкассах умерла 37-летняя депутат городского совета

18 января 2021, 17:02 524
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Она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития
Она возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития
Фото: из открытых источников
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В понедельник, 18 декабря умерла депутат Черкасского городского совета и глава фракции "За будущее" 37-летняя Елена Шевченко.

Об этом сообщила пресс-служба Черкасского городского совета, передает RegioNews.

Сегодня поступила печальная весть: перестало биться сердце заместителя директора департамента финансовой политики, депутата городского совета, руководителя фракции "За Будущее" Елены Шевченко", - говорится в сообщении.

Местное издание "ВиЧЕрпно" сообщает, что Елена Шевченко умерла в результате осложнений после операции, у нее осталась 10-летняя дочь.

Елена Шевченко была депутатом Черкасского городского совета от партии "Самопомощь" в 2015-2020 годах. На местных выборах 2020 года ее избрали во второй раз, тогда она стала главой фракции "За будущее".

Также Шевченко возглавляла комиссию по вопросам бюджета и экономического развития, была заместителем директора департамента финансовой политики городского совета.

Напомним, ранее сообщалось, что умер один из спонсоров Зеленского юрист Нижний, он входил в ближайшее окружение президента.

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