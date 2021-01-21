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21 января 2021, 17:00 7

Полиция устанавливает обстоятельства смерти черкасской депутата

21 января 2021, 17:00 7
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Как сообщалось, депутат Елена Шевченко умерла от осложнений после операции
Как сообщалось, депутат Елена Шевченко умерла от осложнений после операции
Фото из открытых источников
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В полиции открыли уголовные производства относительно смерти депутата Черкасского горсовета Елены Шевченко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Че24online.

В Черкасском городском совете сообщили, что с клиникой, где Шевченко получала услуги, расторгнут договор аренды. Частное медицинское учреждение базировалось на территории Первой городской больницы.

По факту смерти возбуждено два уголовных дела. Этот вопрос мы будем держать на личном контроле и виновные обязательно будут наказаны. Это дело чести, и то, что случилось с Еленой, не должно случиться с другими людьми, — отметил первый заместитель городского головы Сергей Тищенко.

Как сообщает директор департамента здравоохранения Черкасского горсовета Всеволод Кульчиковский, руководитель подразделения будет отстранен от должности, на проведение судмедэкспертизы уйдет около месяца.

Представители правоохранительных органов сообщили, что в настоящее время проведен ряд следственных действий. И следствие продолжается.

Напомним, вчера сообщалось, что в Черкассах умерла 37-летняя депутат городского совета.

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