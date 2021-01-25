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25 января 2021, 15:59 3

Возле госдачи в Конча-Заспе, где проживает Зеленский, уже усилили охрану

25 января 2021, 15:59 3
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Сегодня туда планируют наведаться протестующие
Сегодня туда планируют наведаться протестующие
Фото: PavlovskyNEWS
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В Киеве участники акции протеста против повышения тарифов на газ и электроэнергию, которые собирались сегодня, 25 января, у Офиса президента, намерены продолжить "майдан" возле государственной дачи гаранта Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где он проживает.

Как пишет RegioNews, соответствующие фотографии опубликовал канал PavlovskyNEWS в Telegram.

Сообщается, что участники протеста намерены поздравить президента "с результатом его деятельности", оставив возле его жилья платежки со счетами.

По данным канала, люди начали расходится после митинга, многие спустились в метро.

"Как и где соберется заявленная колонна — протестующие не уточнили", — говорится в сообщении.

При этом под саму резиденцию "Конча-Заспа" уже стянули силы полиции в ожидании участников "Тарифного майдана", отмечает канал.

По его данным, представители Управления госохраны проверяют документы журналистов и записывают их данные.

Напомним, сегодня под Офисом Зеленского люди требовали снижения цен на коммуналку

Украина
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