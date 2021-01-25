Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников

Учредительная сессия Полтавского горсовета, где новоизбранные депутаты и в третий раз избранный городским головой Александр Мамай получили полномочия, состоялась «под елочку» – 29 декабря 2020 года. Когда будет следующая? Пока что у полтавчан версия одна: как только договорятся о распределении должностей и поделят сферы влияния так, чтобы это устроило и мэра-«замайбутновца», и оппозиционных к нему городских депутатов

Учредительная сессия Полтавского горсовета, где новоизбранные депутаты и в третий раз избранный городским головой Александр Мамай получили полномочия, состоялась «под елочку» – 29 декабря 2020 года. Когда будет следующая? Пока что у полтавчан версия одна: как только договорятся о распределении должностей и поделят сферы влияния так, чтобы это устроило и мэра-«замайбутновца», и оппозиционных к нему городских депутатов

Когда это произойдет и что получит Полтава в результате, разбирался RegioNews.

На первый-второй рассчитайся!

Расчет начался еще 1 декабря – тогда о том, что ее вынуждают уволиться, заявила заместитель директора Полтавского городского парка культуры и отдыха "Победа", новоизбранный депутат Полтавского горсовета от "Слуги народа" Екатерина Бабич. Тогда же написал заявление об увольнении с КП "ЖЭО № 2" и новоизбранный депутат от "Рідного міста" Эдуард Волков. По информации интернет-издания "Полтавщина", его увольнение связано не с переизбранием мэра, а с желанием депутата поработать в бизнесе. Но, как оказалось, не так все просто – 15 января Волкову подожгли авто, и депутат от "Рідного міста" заподозрил, что произошло это по инициативе именно Александра Мамая. Имел ли для этого основания? Кому же, как не адвокату Волкову, знать о последствиях подобных безосновательных обвинений.

А тем временем расчет продолжается: чиновники Полтавского горисполкома и коммунальных предприятий подают заявления об увольнении парами. Скажем, 24 декабря сначала уволились два руководителя департаментов – здравоохранения и социального развития Виктория Лоза и экономики и инвестиций Вита Клименко, забрав свои трудовые книжки в тот же день. А потом два руководителя более мелких структур – начальник инспекции по благоустройству Антон Тонконог и заместитель начальника управления ЖКХ Виталий Худолей. Все они – члены команды "Рідного міста". Представители этой политической силы оставили свои должности в полном составе, "прихватив" с собой и ставленников других партий.

Их список длиннющий:

– первый заместитель городского головы Игорь Федий;

– заместитель городского головы по вопросам ЖКХ Алексей Чепурко;

– заместитель городского головы по экономическим вопросам Татьяна Юрченко;

– заместитель городского головы по юридическим вопросам Иван Сватенко;

– заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов, управляющий делами исполкома Полтавского горсовета Сергей Рекотов;

– руководитель КП "КАТП 1628" Тарас Бойко;

– директор КП "Горсвет" Роман Кикоть;

– глава КП "Полтава-Сервис" Дмитрий Бурмака, которого уволили за невыполнение указания;

– начальник отдела оперативного реагирования Сергей Зубань;

– директор Института развития города Юрий Левченко;

– директор Полтавского городского дома культуры Лариса Семеняга.

И эта цепочка формирует дальнейшую тенденцию по принципу "старший меньшего толкает": исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения и социального развития Сергей Котов (кстати, эту должность он занимал при двух предыдущих пришествиях Мамая) с первых дней на посту начал увольнять главврачей городских лечебных учреждений. Большинство врачей ситуацию не комментируют. А вот Лоза и Клименко, увольняясь, объяснили в соцсети Facebook: не могут и не хотят работать с действующим градоначальником.

Правда, на странице Виты Клименко этого поста уже нет, как исчезло подобное сообщение и со страницы бывшего руководителя пресслужбы Виталия Улыбина. Однако на некоторых ресурсах остались скрины: "Не стал ждать, пока начнется грязное давление и шантаж, как в случае с десятками высококвалифицированных специалистов и специалистов своего дела, которых выжали с работы в последний день 2020 года, перед этим устраивая показательный спектакль "кто здесь хозяин" с абсолютно скотским унижением людей. Поэтому басни о "осознал и изменился" остались такой же сказочкой для доверчивых. Это были крутые полтора года с вами всеми. Страницу перелистываю, понимая, что эффективно работать с людьми, которые сегодня уже расселись по кабинетам, которые никогда не идут на контакт, не комментируют и всячески скрывают свою работу, не получится. А делать видимость работы и собственноручно уничтожать все созданное и превращать в очередную единоличную пиар-кампанию МАФ я не хочу. И не буду", – написал Улыбин, который, к слову, никакого отношения к партии "Рідне місто" не имеет, будучи ставленником Александра Шамоты, исполнявшим до недавнего времени обязанности городского головы и сыгравшим немалую роль во время отстранения от должности Мамая в 2018 году.

Тем временем сейчас меняют всю пресс-службу Полтавского горсовета, "зачищая" под "своих". Конкурс на должность руководителя конкурсом, но представительница партии "За майбутнє" Алина Рябоконь на этой должности уже активно работает. И хоть на обложке ее страницы в Facebook еще логотип ОО "Предприниматели Полтавщины", где Алина работала под руководством Евгения Диканя (именно он возглавит фракцию "За майбутнє" в горсовете), но в контактной информации – прямая ссылка на официальный сайт горсовета, а в заметках – распространение информации о вновь созданных пабликах городского совета в соцсетях.

Профессионализм или лояльность?

Что из этого стало определяющим для назначения на вакантные должности, осознать несложно. И тут мэра Мамая можно понять – кому же хочется дважды наступать на одни и те же грабли в отношении собственного отстранения от должности? Именно поэтому единственно правильное решение – окружить себя "своими" людьми. Ну и что, что никак не удается договориться и сформировать большинство в сессионном зале, а поэтому кандидатуры вице-мэров депутаты вряд ли проголосуют? Пусть люди обживают кабинеты в другом статусе: такой выход из ситуации нашел градоначальник для нужных ему работников, назначив претендентов на должности своих заместителей советниками городского головы.

А пока на остальные вакансии объявили конкурс, претенденты (как и в случае с пресс-службой) уже работают. Правда, официально это называется "стажируются". Скажем, Максим Малько временно исполняет обязанности руководителя городской инспекции по контролю за благоустройством, экологическим и санитарным состоянием города, Денис Полищук – директора КП "Полтава-Сервис", Максим Медведев возглавил управление капитального строительства Полтавского горисполкома. Надо отмечать, что все они – представители партии "За майбутнє"? Относительно еще одного представителя этой политической силы скандал набирает обороты не только в Полтаве.

Похоже на то, что от "Рідного міста" должность сохранила лишь глава городского роддома Наталья Удовицкая. То, каким образом это получилось, она не комментирует в отличие от своего увольнения. Означает ли это, что противостояние "Рідного міста" vs "За майбутнє" перешло из острой фазы в плоскость договоренностей? Или, может, лишь то, что в игру вступили значительно более мощные политики, и борьба за Полтаву приобретает всеукраинский масштаб? Скорее всего, до следующего заседания сессии Полтавского горсовета эту головоломку не разгадать. Впрочем, Полтава ждет сессии еще и потому, что надеется, наконец, получить бюджет. Потому что уже даже младшим школьникам на завтраки не хватает.