На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
В течение прошедших суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, неподалеку населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее 24 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.