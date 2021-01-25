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На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"
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25 января 2021, 08:11 34

На Донбассе за сутки зафиксировано пять нарушений режима "тишины"

25 января 2021, 08:11 34
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Фото: из открытых источников
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В течение прошедших суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Пески и Южное вооруженные формирования Российской Федерации неоднократно открывали огонь в сторону наших позиций из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее 24 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

ООС боевики военная техника война обстрел
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